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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

06.05.2020 13:33
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842985


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 7,81 16.564.369 % 10,00  
KUTPO 13,20 6.489.458 % 10,00  
EKIZ 12,98 599.819 % 10,00  
ARTI 2,20 276.894 % 10,00  
YONGA 15,73 238.152 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8073 8,8515 % 0,34  
Frank 7,2988 7,3428 % 0,68  
Riyal 1,8954 1,9049 % 0,82  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 -4,81  
Altın Gr. 391 391 2,76  
Cumhuriyet 2.500 2.550 10,10  
Tam 2.574 2.617 14,40  
Yarım 1.256 1.279 7,00  
Çeyrek 626 640 3,50  
Gümüş.Ons 15,04 15,08 0,09  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,05  
B. Petrol 31,75 31,75 0,78  
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