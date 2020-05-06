***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 13:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842985
BIST
14:1099.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 401,42
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.195
En Düşük
98.069
14:107,1401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0659
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
14:107,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0544
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
14:10390,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,25
|Açılış
|: 390,70
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.564.369
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.489.458
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,16
|306.334.897
|% -9,76
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|ULUUN
|9,52
|253.558.306
|% -7,48
|
|DEVA
|15,12
|33.243.039
|% -5,68
|
|KRDMD
|2,40
|586.719.934
|% 6,19
|
|GARAN
|8,13
|370.933.477
|% -0,12
|
|ASELS
|27,30
|311.147.205
|% 0,89
|
|PETUN
|20,16
|306.334.897
|% -9,76
|
|TSPOR
|5,97
|276.724.315
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,40
|586.719.934
|% 6,19
|
|KARSN
|1,86
|179.637.179
|% 7,51
|
|ODAS
|1,85
|171.214.193
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,12
|264.903.974
|% 5,05
|
|YKBNK
|2,10
|125.915.010
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8073
|8,8515
|% 0,34
|
|Frank
|7,2988
|7,3428
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8954
|1,9049
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-4,81
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.550
|10,10
|
|Tam
|2.574
|2.617
|14,40
|
|Yarım
|1.256
|1.279
|7,00
|
|Çeyrek
|626
|640
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|31,75
|31,75
|0,78
|
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