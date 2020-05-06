***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 14:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842993
BIST
14:0499.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 408,25
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.195
En Düşük
98.069
14:047,1410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0668
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
14:047,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0546
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
14:04391,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,57
|Açılış
|: 391,02
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.564.369
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.489.458
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,16
|304.469.670
|% -9,76
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|ULUUN
|9,51
|252.951.392
|% -7,58
|
|DEVA
|15,11
|33.238.128
|% -5,74
|
|KRDMD
|2,41
|583.643.519
|% 6,64
|
|GARAN
|8,12
|368.698.497
|% -0,25
|
|ASELS
|27,30
|310.653.554
|% 0,89
|
|PETUN
|20,16
|304.469.670
|% -9,76
|
|TSPOR
|5,90
|267.824.500
|% 2,97
|
|KRDMD
|2,41
|583.643.519
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|179.462.863
|% 8,09
|
|ODAS
|1,85
|170.962.406
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,13
|264.433.776
|% 5,39
|
|YKBNK
|2,09
|125.838.867
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8132
|8,8574
|% 0,41
|
|Frank
|7,3020
|7,3460
|% 0,73
|
|Riyal
|1,8965
|1,9060
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-3,76
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.552
|11,90
|
|Tam
|2.575
|2.619
|16,20
|
|Yarım
|1.257
|1.280
|7,90
|
|Çeyrek
|627
|640
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,09
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|31,75
|31,75
|0,78
|