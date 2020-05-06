***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 14:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842996
BIST
14:1199.121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 383,92
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.195
En Düşük
98.069
14:117,1400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0658
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
14:117,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
14:11390,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,45
|Açılış
|: 390,89
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.493.946
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.569.672
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|308.247.965
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,40
|257.212.380
|% -8,65
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|DEVA
|15,12
|33.281.763
|% -5,68
|
|KRDMD
|2,41
|589.040.132
|% 6,64
|
|GARAN
|8,14
|373.071.171
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,96
|318.408.097
|% 4,01
|
|ASELS
|27,32
|312.367.227
|% 0,96
|
|PETUN
|20,12
|308.247.965
|% -9,94
|
|KRDMD
|2,41
|589.040.132
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|179.962.631
|% 8,09
|
|ODAS
|1,85
|171.738.334
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,11
|265.217.426
|% 4,71
|
|GSRAY
|2,75
|204.780.371
|% 3,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8059
|8,8500
|% 0,32
|
|Frank
|7,3011
|7,3450
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8956
|1,9051
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-4,86
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.501
|2.551
|10,60
|
|Tam
|2.574
|2.617
|14,90
|
|Yarım
|1.256
|1.279
|7,20
|
|Çeyrek
|626
|640
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|31,70
|31,70
|0,73
|
Seans Raporu
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