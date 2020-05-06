***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 14:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842998
BIST
15:4398.674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -63,91
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
15:437,1519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0777
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
15:437,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0679
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7494
En Düşük
7,6497
15:43390,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,87
|Açılış
|: 390,32
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.625.404
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.711.984
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|617.676
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|186.506
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.381.094
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,38
|284.474.756
|% -8,84
|
|DEVA
|14,70
|44.465.569
|% -8,30
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,39
|630.947.721
|% 5,75
|
|TSPOR
|5,74
|484.463.924
|% 0,17
|
|GARAN
|8,11
|460.180.794
|% -0,37
|
|KOZAA
|12,52
|404.993.662
|% 5,03
|
|GUSGR
|3,19
|381.832.001
|% 7,41
|
|KRDMD
|2,39
|630.947.721
|% 5,75
|
|KARSN
|1,86
|242.825.538
|% 7,51
|
|GUSGR
|3,19
|381.832.001
|% 7,41
|
|GSRAY
|2,66
|322.361.268
|% 0,00
|
|ODAS
|1,84
|186.195.966
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8359
|8,8802
|% 0,67
|
|Frank
|7,3175
|7,3615
|% 0,94
|
|Riyal
|1,9004
|1,9099
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-7,85
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.552
|11,80
|
|Tam
|2.573
|2.619
|16,10
|
|Yarım
|1.256
|1.280
|7,90
|
|Çeyrek
|626
|640
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|30,36
|30,36
|-0,61
|
Seans Raporu
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15:53PINSU
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 114, 640 adet işlem
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15:51FMIZP
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 49.08 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 552 adet işlem
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15:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, PGSUS, BIMAS
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15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -93, 66 kaybederek (% -0.10 ) 92, 432
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15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, MMCAS, IZTAR, TACTR, POLTK, TKURU, ALYAG, EGCEY, YONGA, RODRG