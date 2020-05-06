***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 14:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842999
BIST
15:4298.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -93,90
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
15:427,1523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0781
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
15:427,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0701
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7494
En Düşük
7,6497
15:42390,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,87
|Açılış
|: 390,32
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.625.396
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.709.344
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|617.676
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|186.506
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|DEVA
|14,43
|44.152.343
|% -9,98
|
|PETUN
|20,12
|323.250.133
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,38
|283.906.560
|% -8,84
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,39
|630.321.842
|% 5,75
|
|TSPOR
|5,79
|479.464.064
|% 1,05
|
|GARAN
|8,10
|457.668.649
|% -0,49
|
|KOZAA
|12,57
|400.970.214
|% 5,45
|
|GUSGR
|3,20
|378.784.530
|% 7,74
|
|KRDMD
|2,39
|630.321.842
|% 5,75
|
|KARSN
|1,86
|242.689.148
|% 7,51
|
|GUSGR
|3,20
|378.784.530
|% 7,74
|
|GSRAY
|2,67
|320.711.884
|% 0,38
|
|ODAS
|1,84
|185.720.831
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8422
|8,8865
|% 0,74
|
|Frank
|7,3233
|7,3674
|% 1,02
|
|Riyal
|1,9021
|1,9116
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.503
|2.556
|15,40
|
|Tam
|2.577
|2.622
|19,80
|
|Yarım
|1.257
|1.282
|9,60
|
|Çeyrek
|627
|641
|4,90
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,05
|