***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 14:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843000
BIST
15:4398.674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -63,91
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
15:437,1528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0786
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
15:437,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0696
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7494
En Düşük
7,6497
15:43390,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,87
|Açılış
|: 390,32
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.625.396
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.709.344
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|617.676
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|186.506
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.283.231
|% -9,94
|
|DEVA
|14,47
|44.245.589
|% -9,73
|
|ULUUN
|9,38
|284.083.124
|% -8,84
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,39
|630.433.729
|% 5,75
|
|TSPOR
|5,75
|481.819.891
|% 0,35
|
|GARAN
|8,11
|457.973.281
|% -0,37
|
|KOZAA
|12,58
|403.202.235
|% 5,54
|
|GUSGR
|3,20
|379.103.933
|% 7,74
|
|KRDMD
|2,39
|630.433.729
|% 5,75
|
|KARSN
|1,85
|242.757.664
|% 6,94
|
|GUSGR
|3,20
|379.103.933
|% 7,74
|
|GSRAY
|2,66
|322.123.232
|% 0,00
|
|ODAS
|1,84
|186.157.997
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8318
|8,8761
|% 0,62
|
|Frank
|7,3138
|7,3578
|% 0,89
|
|Riyal
|1,8998
|1,9094
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.549
|8,80
|
|Tam
|2.570
|2.616
|13,10
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|6,40
|
|Çeyrek
|625
|639
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
Seans Raporu
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15:56TKFEN
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15:55XU100
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15:55DEVA
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15:53PINSU
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