***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 14:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843001
BIST
15:5198.862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 124,07
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
15:517,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0879
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
15:517,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0775
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7494
En Düşük
7,6497
15:51389,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,51
|Açılış
|: 389,95
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.625.404
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.711.984
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|617.676
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|186.506
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.519.500
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,38
|284.592.274
|% -8,84
|
|DEVA
|14,71
|44.575.010
|% -8,23
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,40
|631.099.140
|% 6,19
|
|TSPOR
|5,75
|485.503.777
|% 0,35
|
|GARAN
|8,11
|461.124.718
|% -0,37
|
|KOZAA
|12,53
|406.174.190
|% 5,12
|
|GUSGR
|3,21
|389.300.350
|% 8,08
|
|KRDMD
|2,40
|631.099.140
|% 6,19
|
|KARSN
|1,85
|242.835.106
|% 6,94
|
|GUSGR
|3,21
|389.300.350
|% 8,08
|
|GSRAY
|2,66
|322.426.422
|% 0,00
|
|ODAS
|1,83
|186.294.178
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8385
|8,8828
|% 0,69
|
|Frank
|7,3210
|7,3651
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9000
|1,9095
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.549
|8,80
|
|Tam
|2.570
|2.616
|13,10
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|6,40
|
|Çeyrek
|625
|639
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|