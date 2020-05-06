***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 14:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843004
BIST
15:5398.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 163,84
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
15:537,1617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0875
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
15:537,7488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0789
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7494
En Düşük
7,6497
15:53390,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,73
|Açılış
|: 390,18
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.625.404
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.711.984
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|617.676
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|186.506
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.522.276
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,40
|284.937.729
|% -8,65
|
|DEVA
|14,70
|44.623.544
|% -8,30
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,40
|631.326.087
|% 6,19
|
|TSPOR
|5,75
|487.378.448
|% 0,35
|
|GARAN
|8,10
|462.755.659
|% -0,49
|
|KOZAA
|12,55
|407.200.447
|% 5,29
|
|GUSGR
|3,21
|390.511.878
|% 8,08
|
|KRDMD
|2,40
|631.326.087
|% 6,19
|
|KARSN
|1,86
|242.966.204
|% 7,51
|
|GUSGR
|3,21
|390.511.878
|% 8,08
|
|GSRAY
|2,66
|322.468.375
|% 0,00
|
|ODAS
|1,84
|186.336.262
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8363
|8,8807
|% 0,67
|
|Frank
|7,3196
|7,3637
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8995
|1,9090
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-7,85
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.552
|11,80
|
|Tam
|2.573
|2.619
|16,10
|
|Yarım
|1.256
|1.280
|7,90
|
|Çeyrek
|626
|640
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|30,36
|30,36
|-0,61
|
Seans Raporu
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16:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, PGSUS, TOASO
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16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 76 artarak (% 0.01 ) 92, 539
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16:05
KFEIN, KUTPO, GYHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:05
KNFRT, MAALT, KSTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında