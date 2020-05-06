***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 14:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843006
BIST
15:5598.890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 152,03
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
15:557,1622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0880
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
15:557,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0761
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7494
En Düşük
7,6497
15:55390,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,75
|Açılış
|: 390,19
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.731.784
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.625.638
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|617.676
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|186.506
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.746.131
|% -9,94
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|DEVA
|14,75
|44.830.975
|% -7,99
|
|ULUUN
|9,49
|287.132.175
|% -7,77
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,41
|634.661.991
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,75
|488.980.613
|% 0,35
|
|GARAN
|8,12
|470.690.671
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,63
|415.132.296
|% 5,96
|
|GUSGR
|3,20
|393.334.844
|% 7,74
|
|KRDMD
|2,41
|634.661.991
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|244.017.564
|% 8,09
|
|GUSGR
|3,20
|393.334.844
|% 7,74
|
|GSRAY
|2,65
|323.089.612
|% -0,38
|
|ODAS
|1,84
|186.597.892
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8308
|8,8751
|% 0,61
|
|Frank
|7,3122
|7,3563
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8982
|1,9077
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.549
|8,80
|
|Tam
|2.570
|2.616
|13,10
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|6,40
|
|Çeyrek
|625
|639
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
Seans Raporu
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16:09KOZAL
Yüzde 4.04 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 114, 385 adet işlem
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16:08OZBAL
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 217, 057 adet işlem
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16:07DAGI
Yüzde 8.27 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 224, 639 adet işlem
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16:06DAGHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 196, 345 adet işlem
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16:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, PGSUS, TOASO