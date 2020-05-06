***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 14:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843009
BIST
16:0398.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 163,73
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:037,1629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0887
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
16:037,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0767
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7494
En Düşük
7,6497
16:03389,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,60
|Açılış
|: 389,05
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.731.797
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.625.638
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.809.187
|% -9,94
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|ULUUN
|9,46
|290.133.034
|% -8,07
|
|DEVA
|14,78
|45.133.091
|% -7,80
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,41
|635.441.179
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,76
|491.152.911
|% 0,52
|
|GARAN
|8,12
|472.301.339
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,65
|419.436.400
|% 6,12
|
|GUSGR
|3,21
|394.127.351
|% 8,08
|
|KRDMD
|2,41
|635.441.179
|% 6,64
|
|KARSN
|1,86
|244.615.079
|% 7,51
|
|GUSGR
|3,21
|394.127.351
|% 8,08
|
|GSRAY
|2,66
|323.878.948
|% 0,00
|
|ODAS
|1,84
|186.739.583
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8315
|8,8758
|% 0,62
|
|Frank
|7,3134
|7,3574
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8985
|1,9080
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.549
|8,80
|
|Tam
|2.570
|2.616
|13,10
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|6,40
|
|Çeyrek
|625
|639
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
Seans Raporu
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16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 126, 39 artarak (% 0.11 ) 115, 691
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16:15XU100
Endeks 98, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 8, 122.00 milyon TL de
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16:15PKENT
Yüzde 5.08 oranında artışla 165.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 162 adet işlem
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16:12KARSN
Yüzde 8.09 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 190, 949 adet işlem
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16:11KARSN
Yüzde 8.09 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 922, 258 adet işlem