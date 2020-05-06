***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 14:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843021
BIST
16:1398.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 173,30
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:137,1744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1002
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1744
En Düşük
7,0607
16:137,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0943
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7642
En Düşük
7,6497
16:13389,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,71
|Açılış
|: 389,00
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.628.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.731.797
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.865.061
|% -9,94
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|ULUUN
|9,46
|290.805.785
|% -8,07
|
|DEVA
|14,79
|45.335.419
|% -7,74
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,41
|636.151.297
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,73
|494.819.350
|% 0,00
|
|GARAN
|8,12
|473.191.578
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,61
|422.913.795
|% 5,79
|
|GUSGR
|3,21
|395.058.755
|% 8,08
|
|KRDMD
|2,41
|636.151.297
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|246.729.290
|% 8,09
|
|GUSGR
|3,21
|395.058.755
|% 8,08
|
|GSRAY
|2,66
|325.084.577
|% 0,00
|
|ODAS
|1,83
|187.217.128
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8372
|8,8815
|% 0,68
|
|Frank
|7,3189
|7,3630
|% 0,96
|
|Riyal
|1,9011
|1,9106
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-15,28
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.540
|-0,80
|
|Tam
|2.560
|2.606
|3,20
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|1,50
|
|Çeyrek
|623
|637
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|14,89
|14,93
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|-0,91
|
Seans Raporu
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-
16:23DMSAS
Yüzde 8.01 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 675, 416 adet işlem
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16:22GUSGR
Yüzde 7.74 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 513, 366 adet işlem
-
16:21DOKTA
Yüzde 5.13 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 591, 312 adet işlem
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 137, 5 artarak (% 0.15 ) 92, 663
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMKEL, EGCEY, EGCYH, ALYAG, BNTAS, MMCAS, ARTI, RODRG, TACTR, UZERB