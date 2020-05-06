***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 14:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843023
BIST
16:1498.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 201,12
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:147,1744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1002
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1744
En Düşük
7,0607
16:147,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0943
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7642
En Düşük
7,6497
16:14389,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 389,00
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.636.244
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.731.797
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.880.271
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,45
|291.261.515
|% -8,16
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|DEVA
|14,85
|45.394.053
|% -7,36
|
|KRDMD
|2,41
|636.722.360
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,72
|496.142.781
|% -0,17
|
|GARAN
|8,12
|480.701.747
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,56
|424.372.259
|% 5,37
|
|GUSGR
|3,20
|397.424.988
|% 7,74
|
|KRDMD
|2,41
|636.722.360
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|248.007.477
|% 8,09
|
|GUSGR
|3,20
|397.424.988
|% 7,74
|
|GSRAY
|2,66
|325.417.734
|% 0,00
|
|ODAS
|1,84
|187.438.835
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8371
|8,8814
|% 0,68
|
|Frank
|7,3195
|7,3636
|% 0,97
|
|Riyal
|1,9011
|1,9107
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-16,27
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.548
|7,50
|
|Tam
|2.569
|2.614
|11,70
|
|Yarım
|1.254
|1.278
|5,70
|
|Çeyrek
|625
|639
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
|
Seans Raporu
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16:26TDGYO
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