***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 14:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843025
BIST
16:1398.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 173,30
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:137,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0974
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1738
En Düşük
7,0607
16:137,7621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0922
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7639
En Düşük
7,6497
16:13389,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 389,00
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.628.270
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.731.797
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.869.386
|% -9,94
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|ULUUN
|9,47
|291.015.733
|% -7,97
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|DEVA
|14,83
|45.362.466
|% -7,49
|
|KRDMD
|2,41
|636.542.229
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,72
|495.474.120
|% -0,17
|
|GARAN
|8,12
|476.079.782
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,60
|423.328.278
|% 5,70
|
|GUSGR
|3,21
|397.219.255
|% 8,08
|
|KRDMD
|2,41
|636.542.229
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|247.872.161
|% 8,09
|
|GUSGR
|3,21
|397.219.255
|% 8,08
|
|GSRAY
|2,66
|325.205.336
|% 0,00
|
|ODAS
|1,83
|187.280.189
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8381
|8,8824
|% 0,69
|
|Frank
|7,3199
|7,3640
|% 0,97
|
|Riyal
|1,9011
|1,9106
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-15,93
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.548
|7,30
|
|Tam
|2.569
|2.614
|11,50
|
|Yarım
|1.253
|1.278
|5,60
|
|Çeyrek
|625
|639
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|29,59
|29,59
|-1,38
|
Seans Raporu
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