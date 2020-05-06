***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 14:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843026
BIST
16:1598.922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 184,37
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:157,1748
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1006
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1748
En Düşük
7,0607
16:157,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0957
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7656
En Düşük
7,6497
16:15389,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,67
|Açılış
|: 389,11
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.637.486
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.731.797
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.924.274
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,43
|291.691.970
|% -8,36
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|DEVA
|14,99
|45.572.501
|% -6,49
|
|KRDMD
|2,41
|637.523.258
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,72
|497.540.812
|% -0,17
|
|GARAN
|8,12
|481.817.563
|% -0,25
|
|KOZAA
|12,61
|426.418.791
|% 5,79
|
|GUSGR
|3,20
|397.840.655
|% 7,74
|
|KRDMD
|2,41
|637.523.258
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|248.207.008
|% 8,09
|
|GUSGR
|3,20
|397.840.655
|% 7,74
|
|GSRAY
|2,65
|326.859.529
|% -0,38
|
|ODAS
|1,84
|187.648.553
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8417
|8,8861
|% 0,73
|
|Frank
|7,3228
|7,3669
|% 1,01
|
|Riyal
|1,9012
|1,9107
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-15,28
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.540
|-0,80
|
|Tam
|2.560
|2.606
|3,20
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|1,50
|
|Çeyrek
|623
|637
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|14,89
|14,93
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|-0,91
|