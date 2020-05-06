***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 13:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842981
BIST
15:5898.863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 125,16
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
15:587,1627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0885
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
15:587,7503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0804
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7503
En Düşük
7,6497
15:58390,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,77
|Açılış
|: 390,22
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.731.797
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.625.638
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.801.059
|% -9,94
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|DEVA
|14,76
|45.085.239
|% -7,92
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|ULUUN
|9,50
|289.400.723
|% -7,68
|
|KRDMD
|2,41
|635.157.880
|% 6,64
|
|TSPOR
|5,75
|490.193.705
|% 0,35
|
|GARAN
|8,11
|471.491.974
|% -0,37
|
|KOZAA
|12,60
|418.074.945
|% 5,70
|
|GUSGR
|3,21
|393.821.114
|% 8,08
|
|KRDMD
|2,41
|635.157.880
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|244.576.563
|% 8,09
|
|GUSGR
|3,21
|393.821.114
|% 8,08
|
|GSRAY
|2,65
|323.559.104
|% -0,38
|
|ODAS
|1,84
|186.703.968
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8293
|8,8735
|% 0,59
|
|Frank
|7,3112
|7,3553
|% 0,85
|
|Riyal
|1,8983
|1,9078
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-16,27
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.548
|7,50
|
|Tam
|2.569
|2.614
|11,70
|
|Yarım
|1.254
|1.278
|5,70
|
|Çeyrek
|625
|639
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
|
Seans Raporu
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16:12KARSN
Yüzde 8.09 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 190, 949 adet işlem
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16:10XU100
Endeks 98, 893 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 8, 082.00 milyon TL de
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16:10ARDYZ
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 057, 966 adet işlem
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16:09KOZAL
Yüzde 4.04 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 114, 385 adet işlem