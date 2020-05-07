***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.05.2020 17:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843400
BIST
17:3298.705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 133,57
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:327,1541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0451
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:327,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0485
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:32391,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,19
|Açılış
|: 391,49
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|136.096.989
|% 10,05
|
|DGGYO
|5,28
|11.171.380
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.973.988
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,98
|24.038.246
|% -8,22
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,84
|25.107.877
|% -7,61
|
|RAYSG
|7,35
|54.017.164
|% -6,13
|
|MAALT
|72,05
|16.766.106
|% -4,57
|
|KRDMD
|2,63
|1.262.754.439
|% 6,05
|
|GARAN
|8,02
|1.077.990.503
|% -0,62
|
|SASA
|9,22
|608.411.143
|% 2,79
|
|THYAO
|10,65
|597.463.969
|% 0,85
|
|TSPOR
|5,41
|419.476.982
|% 4,04
|
|KRDMD
|2,63
|1.262.754.439
|% 6,05
|
|YKBNK
|2,13
|304.301.948
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.077.990.503
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,13
|341.917.007
|% -1,88
|
|PETKM
|3,59
|372.623.855
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7754
|8,8194
|% -0,95
|
|Frank
|7,3097
|7,3537
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9032
|1,9127
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|12,06
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.505
|2.561
|12,00
|
|Tam
|2.579
|2.628
|12,20
|
|Yarım
|1.258
|1.284
|5,90
|
|Çeyrek
|627
|642
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|30,84
|30,84
|1,12
|
Seans Raporu
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-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 63 kaybederek (% -0.07 ) 115, 326
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17:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, SASA
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17:46XU100
Endeks 98, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 11, 099.00 milyon TL de
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17:45OLMIP
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 626, 041 adet işlem
-
17:44PAPIL
Yüzde 7.33 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 818, 450 adet işlem