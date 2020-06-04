***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 11:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848982
BIST
11:23109.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 400,70
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
11:236,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0349
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7674
En Düşük
6,7128
11:237,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
11:23370,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,93
|Açılış
|: 370,88
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
370,97
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|TKURU
|19,22
|260.585
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|MARKA
|2,03
|27.415.544
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.571.853
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|30.034.365
|% -9,95
|
|PETKM
|3,78
|432.898.899
|% 3,00
|
|GARAN
|8,22
|357.917.154
|% 0,00
|
|THYAO
|12,57
|269.631.429
|% 0,32
|
|ASELS
|31,48
|210.678.965
|% -0,88
|
|GSRAY
|3,52
|208.905.719
|% 4,76
|
|PETKM
|3,78
|432.898.899
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,64
|150.614.188
|% -1,20
|
|SKBNK
|1,33
|96.460.799
|% 3,91
|
|TSKB
|1,17
|73.021.851
|% 1,74
|
|GSRAY
|3,52
|208.905.719
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4353
|8,4776
|% -0,16
|
|Frank
|7,0089
|7,0512
|% 0,38
|
|Riyal
|1,7961
|1,8051
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|5,34
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.513
|-38,00
|
|Tam
|2.475
|2.507
|9,80
|
|Yarım
|1.208
|1.224
|4,70
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,62
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,83
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,21
|39,21
|-0,58
|