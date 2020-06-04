***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 11:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848983
BIST
12:34109.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 235,30
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:346,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0366
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:347,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:34371,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,45
|Açılış
|: 371,44
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,87
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|204.467.431
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.084.234
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|34.012.638
|% -9,95
|
|THYAO
|12,62
|586.930.851
|% 0,72
|
|PETKM
|3,77
|491.918.108
|% 2,72
|
|GARAN
|8,17
|463.269.455
|% -0,61
|
|ASELS
|31,40
|272.839.516
|% -1,13
|
|GSRAY
|3,50
|246.767.809
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,65
|225.532.308
|% -0,60
|
|PETKM
|3,77
|491.918.108
|% 2,72
|
|TSKB
|1,16
|127.808.692
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,32
|121.679.532
|% 3,13
|
|MNDRS
|2,55
|204.467.431
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4428
|8,4852
|% -0,07
|
|Frank
|7,0217
|7,0640
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7971
|1,8061
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,15
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,49
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|16,80
|
|Tam
|2.483
|2.514
|17,30
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|8,40
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,29
|39,29
|-0,50
|