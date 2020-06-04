***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 11:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848984
BIST
11:28109.501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 389,88
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
11:286,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7674
En Düşük
6,7128
11:287,5760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
11:28370,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,88
|Açılış
|: 370,69
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
370,97
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|TKURU
|19,22
|260.585
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|MARKA
|2,03
|27.542.951
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.724.152
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|30.935.257
|% -9,95
|
|PETKM
|3,79
|436.039.832
|% 3,27
|
|GARAN
|8,21
|371.577.748
|% -0,12
|
|THYAO
|12,60
|335.034.666
|% 0,56
|
|ASELS
|31,52
|226.504.108
|% -0,76
|
|GSRAY
|3,51
|212.267.025
|% 4,46
|
|PETKM
|3,79
|436.039.832
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,63
|161.988.939
|% -1,81
|
|SKBNK
|1,33
|101.432.905
|% 3,91
|
|TSKB
|1,17
|87.527.576
|% 1,74
|
|GSRAY
|3,51
|212.267.025
|% 4,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4378
|8,4801
|% -0,13
|
|Frank
|7,0077
|7,0499
|% 0,36
|
|Riyal
|1,7965
|1,8055
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|5,71
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.438
|11,60
|
|Tam
|2.478
|2.509
|11,90
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|5,80
|
|Çeyrek
|605
|612
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,38
|39,38
|-0,41
|