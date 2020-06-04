***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 11:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848986
BIST
11:53109.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 433,06
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
11:536,7692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7692
En Düşük
6,7128
11:537,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
11:53370,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,90
|Açılış
|: 370,85
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,03
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|2,55
|134.183.536
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,25
|524.494
|% 9,65
|
|MRSHL
|90,80
|17.749.220
|% 7,90
|
|EMNIS
|4,79
|65.647
|% 7,16
|
|MAKTK
|2,00
|65.291.488
|% 6,38
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|GUBRF
|22,88
|76.898.253
|% -5,61
|
|DOBUR
|13,11
|2.417.416
|% -5,21
|
|AVGYO
|2,31
|8.400.963
|% -3,75
|
|PARSN
|17,88
|13.660.188
|% -3,72
|
|PETKM
|3,77
|470.577.487
|% 2,72
|
|THYAO
|12,65
|440.069.272
|% 0,96
|
|GARAN
|8,20
|401.528.831
|% -0,24
|
|ASELS
|31,48
|240.934.705
|% -0,88
|
|GSRAY
|3,50
|228.605.058
|% 4,17
|
|PETKM
|3,77
|470.577.487
|% 2,72
|
|TSKB
|1,17
|102.370.609
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,32
|106.423.825
|% 3,13
|
|GSRAY
|3,50
|228.605.058
|% 4,17
|
|IHLAS
|0,73
|39.669.365
|% 2,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4389
|8,4812
|% -0,11
|
|Frank
|7,0065
|7,0487
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7964
|1,8054
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|5,18
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,78
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,10
|
|Tam
|2.478
|2.509
|12,40
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|6,00
|
|Çeyrek
|605
|612
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,57
|39,57
|-0,22
|