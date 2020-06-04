***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 11:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848989
BIST
11:37109.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 395,59
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
11:376,7658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7674
En Düşük
6,7128
11:377,5793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
11:37370,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,97
|Açılış
|: 370,92
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,03
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|TKURU
|19,22
|260.585
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|MARKA
|2,03
|27.561.253
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.786.311
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|31.692.680
|% -9,95
|
|PETKM
|3,77
|446.033.874
|% 2,72
|
|GARAN
|8,20
|376.774.224
|% -0,24
|
|THYAO
|12,61
|352.258.820
|% 0,64
|
|ASELS
|31,50
|230.527.266
|% -0,82
|
|GSRAY
|3,51
|216.275.064
|% 4,46
|
|PETKM
|3,77
|446.033.874
|% 2,72
|
|EKGYO
|1,64
|164.784.033
|% -1,20
|
|TSKB
|1,18
|94.434.217
|% 2,61
|
|SKBNK
|1,33
|104.203.892
|% 3,91
|
|IHLGM
|1,35
|84.297.079
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4380
|8,4803
|% -0,12
|
|Frank
|7,0061
|7,0483
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7963
|1,8053
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|5,18
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,78
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,10
|
|Tam
|2.478
|2.509
|12,40
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|6,00
|
|Çeyrek
|605
|612
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,57
|39,57
|-0,22
|