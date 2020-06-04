***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 11:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848997
BIST
11:53109.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 433,06
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
11:536,7692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7692
En Düşük
6,7128
11:537,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
11:53370,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,90
|Açılış
|: 370,85
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,03
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|TKURU
|19,22
|260.585
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,55
|138.770.153
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|MARKA
|2,03
|29.485.949
|% 9,73
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.904.295
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|32.558.916
|% -9,95
|
|PETKM
|3,78
|471.529.434
|% 3,00
|
|THYAO
|12,68
|457.427.173
|% 1,20
|
|GARAN
|8,19
|407.745.711
|% -0,36
|
|ASELS
|31,50
|243.452.345
|% -0,82
|
|GSRAY
|3,51
|230.959.950
|% 4,46
|
|PETKM
|3,78
|471.529.434
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,63
|187.612.416
|% -1,81
|
|TSKB
|1,17
|102.737.609
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,31
|106.726.088
|% 2,34
|
|GSRAY
|3,51
|230.959.950
|% 4,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4440
|8,4864
|% -0,05
|
|Frank
|7,0100
|7,0523
|% 0,39
|
|Riyal
|1,7967
|1,8057
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|5,18
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,78
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,10
|
|Tam
|2.478
|2.509
|12,40
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|6,00
|
|Çeyrek
|605
|612
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,57
|39,57
|-0,22
|