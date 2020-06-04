***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 12:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848998
BIST
11:53109.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 433,06
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
11:536,7692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7692
En Düşük
6,7128
11:537,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
11:53370,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,90
|Açılış
|: 370,85
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,03
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|TKURU
|19,22
|260.585
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,55
|138.253.178
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|MARKA
|2,03
|29.244.741
|% 9,73
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.887.572
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|32.410.856
|% -9,95
|
|PETKM
|3,78
|471.035.071
|% 3,00
|
|THYAO
|12,64
|444.335.435
|% 0,88
|
|GARAN
|8,20
|404.795.459
|% -0,24
|
|ASELS
|31,50
|241.136.899
|% -0,82
|
|GSRAY
|3,49
|229.264.167
|% 3,87
|
|PETKM
|3,78
|471.035.071
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,63
|187.425.549
|% -1,81
|
|TSKB
|1,16
|102.509.131
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,32
|106.556.716
|% 3,13
|
|GSRAY
|3,49
|229.264.167
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4386
|8,4810
|% -0,12
|
|Frank
|7,0067
|7,0489
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7961
|1,8051
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|6,99
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,60
|
|Tam
|2.479
|2.510
|13,00
|
|Yarım
|1.210
|1.225
|6,30
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,52
|39,52
|-0,27
|