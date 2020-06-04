***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 12:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849006
BIST
12:04109.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 423,67
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
12:046,7692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:047,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:04371,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,47
|Açılış
|: 371,41
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,43
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|140.207.011
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.923.045
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.002.510
|% -9,95
|
|THYAO
|12,65
|536.031.920
|% 0,96
|
|PETKM
|3,76
|481.008.992
|% 2,45
|
|GARAN
|8,20
|409.946.771
|% -0,24
|
|ASELS
|31,46
|253.954.542
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,50
|232.910.538
|% 4,17
|
|PETKM
|3,76
|481.008.992
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,64
|197.808.250
|% -1,20
|
|TSKB
|1,16
|104.084.675
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,32
|107.768.297
|% 3,13
|
|GSRAY
|3,50
|232.910.538
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4432
|8,4855
|% -0,06
|
|Frank
|7,0136
|7,0559
|% 0,44
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,33
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,20
|
|Tam
|2.478
|2.510
|12,60
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|6,10
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,24
|