***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 12:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849007
BIST
12:03109.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 429,71
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
12:036,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:037,5828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:03371,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,37
|Açılış
|: 371,32
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,32
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|KRGYO
|3,49
|12.858.015
|% 5,76
|
|ARDYZ
|30,80
|75.107.228
|% 5,26
|
|BMELK
|5,20
|108.311
|% 4,00
|
|RTALB
|17,03
|16.943.277
|% -9,99
|
|DOKTA
|25,46
|5.270.130
|% -3,56
|
|IZFAS
|2,30
|65.492
|% -2,13
|
|PAPIL
|15,70
|19.638.182
|% -1,81
|
|IZTAR
|4,77
|382.142
|% -1,65
|
|ODAS
|2,08
|89.112.886
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,35
|87.149.462
|% -0,74
|
|SOKM
|12,19
|86.505.597
|% 0,33
|
|ARDYZ
|30,80
|75.107.228
|% 5,26
|
|MARKA
|1,88
|31.996.864
|% 1,62
|
|IHLGM
|1,35
|87.149.462
|% -0,74
|
|MARKA
|1,88
|31.996.864
|% 1,62
|
|YAYLA
|2,25
|22.615.142
|% 0,90
|
|SOKM
|12,19
|86.505.597
|% 0,33
|
|OYAKC
|6,15
|27.296.913
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4412
|8,4835
|% -0,09
|
|Frank
|7,0133
|7,0556
|% 0,44
|
|Riyal
|1,7969
|1,8059
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|6,99
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,60
|
|Tam
|2.479
|2.510
|13,00
|
|Yarım
|1.210
|1.225
|6,30
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,52
|39,52
|-0,27
|