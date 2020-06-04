***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 12:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849014
BIST
12:09109.698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 586,50
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:096,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,7990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:097,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:09371,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,46
|Açılış
|: 371,41
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,56
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EGCYO
|1,25
|524.494
|% 9,65
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.949.629
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.111.373
|% -9,95
|
|THYAO
|12,63
|543.754.184
|% 0,80
|
|PETKM
|3,76
|481.856.532
|% 2,45
|
|GARAN
|8,19
|413.486.033
|% -0,36
|
|ASELS
|31,46
|256.037.286
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,50
|234.636.554
|% 4,17
|
|PETKM
|3,76
|481.856.532
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,64
|205.520.762
|% -1,20
|
|TSKB
|1,16
|104.515.944
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,32
|108.379.060
|% 3,13
|
|MNDRS
|2,54
|168.230.214
|% 9,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4424
|8,4847
|% -0,07
|
|Frank
|7,0176
|7,0598
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7971
|1,8061
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,97
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.508
|-5,00
|
|Tam
|2.480
|2.511
|13,70
|
|Yarım
|1.210
|1.226
|6,70
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,50
|39,50
|-0,29
|