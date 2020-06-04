***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 12:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849026
BIST
15:21109.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 429,57
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:216,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0322
|Açılış
|: 6,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:217,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:21370,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,18
|Açılış
|: 370,13
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.265.640
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|36.504.739
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.260.260
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.497.902
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.426.292
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.755.693
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|1.071.469.757
|% 1,04
|
|ASELS
|31,94
|911.118.329
|% 0,57
|
|GARAN
|8,16
|612.802.012
|% -0,73
|
|PETKM
|3,75
|570.592.200
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,66
|511.938.535
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|511.938.535
|% 0,00
|
|PETKM
|3,75
|570.592.200
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,38
|184.098.826
|% 1,47
|
|TSKB
|1,16
|153.252.842
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,97
|362.385.888
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4307
|8,4730
|% -0,21
|
|Frank
|7,0045
|7,0467
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7913
|1,8003
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,55
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.434
|7,70
|
|Tam
|2.476
|2.505
|8,00
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|3,90
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,62
|39,62
|-0,17
|