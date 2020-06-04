***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 12:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849031
BIST
15:16109.634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 522,47
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:166,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:167,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:16370,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,29
|Açılış
|: 370,24
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.250.740
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|36.369.544
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.260.260
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.497.902
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.418.838
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.742.733
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|1.062.185.608
|% 1,20
|
|ASELS
|32,00
|904.637.734
|% 0,76
|
|GARAN
|8,18
|609.044.083
|% -0,49
|
|PETKM
|3,75
|570.287.943
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,67
|497.734.834
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|497.734.834
|% 0,60
|
|PETKM
|3,75
|570.287.943
|% 2,18
|
|TSKB
|1,15
|153.106.705
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|180.263.244
|% 1,47
|
|TRGYO
|2,97
|361.753.468
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4338
|8,4760
|% -0,17
|
|Frank
|7,0053
|7,0475
|% 0,32
|
|Riyal
|1,7912
|1,8002
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,12
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.431
|4,20
|
|Tam
|2.473
|2.501
|4,40
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|2,10
|
|Çeyrek
|603
|611
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|-0,06
|