***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 12:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849032
BIST
15:25109.600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 488,74
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:256,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0366
|Açılış
|: 6,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:257,6038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:25370,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,32
|Açılış
|: 370,27
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.265.640
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|36.505.572
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.260.260
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.503.722
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.459.437
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.757.107
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|1.072.894.231
|% 1,04
|
|ASELS
|31,94
|916.353.364
|% 0,57
|
|GARAN
|8,17
|613.662.291
|% -0,61
|
|PETKM
|3,76
|586.585.037
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,66
|512.488.849
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|512.488.849
|% 0,00
|
|PETKM
|3,76
|586.585.037
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,37
|184.842.002
|% 0,74
|
|TSKB
|1,16
|153.300.342
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,96
|362.589.575
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4347
|8,4770
|% -0,16
|
|Frank
|7,0068
|7,0491
|% 0,35
|
|Riyal
|1,7913
|1,8003
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|10,20
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.435
|8,20
|
|Tam
|2.477
|2.505
|8,40
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|4,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,63
|39,63
|-0,16
|