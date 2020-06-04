***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 13:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849077
BIST
14:37109.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 572,48
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.783
En Düşük
108.779
14:376,7541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
14:377,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
14:37371,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,31
|Açılış
|: 371,26
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,57
|10.024.962
|% 9,88
|
|EGCEY
|1,01
|720.329
|% 9,78
|
|TKURU
|19,05
|381.642
|% 8,98
|
|KRGYO
|3,58
|45.943.928
|% 8,48
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.626.248
|% -9,99
|
|YONGA
|27,08
|285.152
|% -9,97
|
|ETILR
|3,00
|255.477
|% -7,69
|
|PGSUS
|59,60
|236.836.571
|% -0,08
|
|IHLGM
|1,39
|158.259.068
|% 2,21
|
|ODAS
|2,07
|130.716.588
|% -0,48
|
|SOKM
|12,17
|113.718.253
|% 0,16
|
|ARDYZ
|30,90
|87.100.426
|% 5,60
|
|IHLGM
|1,39
|158.259.068
|% 2,21
|
|MARKA
|1,90
|52.068.593
|% 2,70
|
|KRGYO
|3,58
|45.943.928
|% 8,48
|
|SOKM
|12,17
|113.718.253
|% 0,16
|
|TUCLK
|4,95
|44.062.609
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4416
|8,4840
|% -0,08
|
|Frank
|7,0008
|7,0429
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7931
|1,8021
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,59
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,75
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.443
|16,30
|
|Tam
|2.485
|2.514
|16,80
|
|Yarım
|1.213
|1.227
|8,20
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,49
|39,49
|-0,30
|