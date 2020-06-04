***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2020 13:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849079
BIST
14:38109.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 527,02
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.783
En Düşük
108.779
14:386,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
14:387,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
14:38371,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,31
|Açılış
|: 371,26
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.070.823
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|18.163.188
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.404.577
|% 9,92
|
|MNDRS
|2,55
|206.595.141
|% 9,91
|
|AVGYO
|2,16
|38.021.618
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.629.228
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|978.617.275
|% 1,20
|
|ASELS
|32,00
|839.134.310
|% 0,76
|
|GARAN
|8,17
|557.136.618
|% -0,61
|
|PETKM
|3,75
|543.117.882
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,67
|483.774.941
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|483.774.941
|% 0,60
|
|PETKM
|3,75
|543.117.882
|% 2,18
|
|TSKB
|1,16
|137.621.007
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,96
|347.707.447
|% 4,59
|
|IHLGM
|1,38
|158.777.658
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4413
|8,4836
|% -0,08
|
|Frank
|7,0036
|7,0458
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7934
|1,8024
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,67
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,08
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.439
|12,30
|
|Tam
|2.481
|2.510
|12,70
|
|Yarım
|1.211
|1.225
|6,20
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,54
|39,54
|-0,25
|