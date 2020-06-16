***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.06.2020 15:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851380
BIST
17:31111.813
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 2.257,44
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:316,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:317,7009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0278
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:31379,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,53
|Açılış
|: 379,00
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|198.728.655
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.548.793
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.536.326
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|22.219.427
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.929.732
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|DAGHL
|9,80
|5.515.690
|% -9,26
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|ASELS
|32,72
|1.142.857.184
|% 2,31
|
|GARAN
|8,29
|1.075.738.553
|% 2,85
|
|ODAS
|2,23
|827.651.496
|% 9,31
|
|ISFIN
|4,04
|738.831.222
|% 2,80
|
|TCELL
|15,12
|712.244.868
|% 4,71
|
|ODAS
|2,23
|827.651.496
|% 9,31
|
|EKGYO
|1,96
|618.500.122
|% 2,62
|
|KARSN
|2,37
|520.069.900
|% 6,28
|
|IEYHO
|0,90
|195.377.789
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,31
|687.010.843
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6145
|8,6577
|% 0,48
|
|Frank
|7,1646
|7,2077
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8184
|1,8276
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-5,20
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.479
|-4,70
|
|Tam
|2.528
|2.547
|-4,80
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-2,30
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|1,76
|
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