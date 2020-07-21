***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.07.2020 18:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860988
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0247
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8302
18:057,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,96
|Açılış
|: 404,65
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|9.890.113
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,80
|64.635.927
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|SNKRN
|2,50
|465.520
|% -6,02
|
|HDFGS
|3,28
|38.028.174
|% -5,75
|
|OYLUM
|3,65
|33.884.687
|% -5,44
|
|TRGYO
|4,94
|656.995.690
|% -5,00
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|OYAKC
|9,10
|722.864.261
|% 1,22
|
|ODAS
|2,75
|668.886.586
|% -3,85
|
|TRGYO
|4,94
|656.995.690
|% -5,00
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|ODAS
|2,75
|668.886.586
|% -3,85
|
|CEMAS
|1,74
|291.520.218
|% -3,33
|
|IHLGM
|1,75
|241.357.573
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6865
|8,7301
|% 0,37
|
|Frank
|7,2949
|7,3389
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8175
|1,8266
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|22,82
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.705
|2.717
|25,20
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,30
|
|Çeyrek
|659
|665
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,92
|
Seans Raporu
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17:59ECZYT
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17:56XU100
Endeks 117, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 22, 526.00 milyon TL de
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17:56AKSA
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 960, 613 adet işlem