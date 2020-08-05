***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.08.2020 11:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865312
BIST
17:341.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:347,0464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,1475
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:348,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,2323
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4007
En Düşük
8,1274
17:34464,18
En Yüksek
|Değişim
|: 3,86%
|| 17,25
|Açılış
|: 464,18
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
464,37
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|30.807.755
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.488.479
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.576.195
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.424.425
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.026.776
|% -9,99
|
|SISE
|6,22
|2.556.775.263
|% 8,17
|
|EKGYO
|2,09
|1.441.295.630
|% -1,88
|
|GARAN
|6,82
|1.345.627.163
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,89
|924.369.329
|% 3,96
|
|AKBNK
|5,04
|858.991.120
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,09
|1.441.295.630
|% -1,88
|
|SISE
|6,22
|2.556.775.263
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,89
|924.369.329
|% 3,96
|
|GARAN
|6,82
|1.345.627.163
|% 0,89
|
|TSKB
|1,11
|197.144.284
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2231
|9,2694
|% 2,82
|
|Frank
|7,7362
|7,7828
|% 3,06
|
|Riyal
|1,8708
|1,8802
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|33,74
|
|Altın Gr.
|464
|464
|17,37
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.098
|114,60
|
|Tam
|3.138
|3.188
|117,70
|
|Yarım
|1.523
|1.556
|59,80
|
|Çeyrek
|764
|779
|28,80
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|1,56
|