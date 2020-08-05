***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.08.2020 11:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865317
BIST
17:421.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:427,0409
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,1420
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:428,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 0,2216
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4007
En Düşük
8,1274
17:42464,90
En Yüksek
|Değişim
|: 4,02%
|| 17,97
|Açılış
|: 465,20
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,32
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|31.296.110
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.966.312
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.582.800
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|INTEM
|13,13
|12.976.270
|% 9,97
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.144.218
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.027.641
|% -9,99
|
|SISE
|6,20
|2.596.485.326
|% 7,83
|
|EKGYO
|2,10
|1.465.143.328
|% -1,41
|
|GARAN
|6,81
|1.379.894.357
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,87
|951.669.370
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|889.874.716
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,10
|1.465.143.328
|% -1,41
|
|SISE
|6,20
|2.596.485.326
|% 7,83
|
|KRDMD
|2,87
|951.669.370
|% 3,24
|
|GARAN
|6,81
|1.379.894.357
|% 0,74
|
|TSKB
|1,11
|200.522.265
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2334
|9,2797
|% 2,93
|
|Frank
|7,7443
|7,7909
|% 3,16
|
|Riyal
|1,8730
|1,8824
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|33,74
|
|Altın Gr.
|464
|464
|17,37
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.098
|114,60
|
|Tam
|3.138
|3.188
|117,70
|
|Yarım
|1.523
|1.556
|59,80
|
|Çeyrek
|764
|779
|28,80
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|1,56
|
Seans Raporu
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17:59HDFGS
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 315, 711 adet işlem
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17:58MSGYO
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 26 artarak (% 0.68 ) 1, 230
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17:57XU100
Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
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17:57ACSEL
Yüzde 5.71 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 298 adet işlem