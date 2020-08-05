***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.08.2020 11:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865322
BIST
17:401.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:407,0363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,1374
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:408,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,2251
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4007
En Düşük
8,1274
17:40464,96
En Yüksek
|Değişim
|: 4,03%
|| 18,02
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,32
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|30.840.330
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.579.380
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.579.253
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.118.893
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.027.425
|% -9,99
|
|SISE
|6,20
|2.565.907.547
|% 7,83
|
|EKGYO
|2,10
|1.442.185.897
|% -1,41
|
|GARAN
|6,81
|1.360.973.912
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,88
|938.792.659
|% 3,60
|
|AKBNK
|5,03
|871.104.474
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,10
|1.442.185.897
|% -1,41
|
|SISE
|6,20
|2.565.907.547
|% 7,83
|
|KRDMD
|2,88
|938.792.659
|% 3,60
|
|GARAN
|6,81
|1.360.973.912
|% 0,74
|
|TSKB
|1,12
|197.383.526
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2299
|9,2761
|% 2,89
|
|Frank
|7,7420
|7,7887
|% 3,14
|
|Riyal
|1,8712
|1,8806
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|29,65
|
|Altın Gr.
|465
|465
|18,02
|
|Cumhuriyet
|3.053
|3.104
|120,60
|
|Tam
|3.144
|3.195
|123,90
|
|Yarım
|1.526
|1.559
|62,80
|
|Çeyrek
|766
|781
|30,30
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,89
|45,89
|1,46
|
Seans Raporu
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17:52XU100
Endeks 1, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 21, 327.00 milyon TL de
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17:51RTALB
Yüzde 7.34 oranında artışla 44.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 460, 403 adet işlem
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17:50SKTAS
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 851, 160 adet işlem
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17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, ARCLK, BIMAS
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17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 71 artarak (% 0.37 ) 1, 001