***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.08.2020 16:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868066
BIST
16:451.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 34,57
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
16:457,2410
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,0967
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
16:458,5344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0813
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
16:45455,54
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -22,91
|Açılış
|: 455,54
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler16:43
|MEGAP
|3,64
|1.527.094
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.527.094
|% 10,30
|
|ALCAR
|94,60
|10.063.697
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.772.275
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.283.669
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|54.486.350
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.195.382
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,34
|1.632.104.265
|% 7,39
|
|ASELS
|18,34
|1.584.531.607
|% 1,72
|
|SISE
|6,38
|1.398.394.935
|% 7,23
|
|EKGYO
|2,03
|1.299.232.801
|% 2,53
|
|GARAN
|6,96
|1.147.257.061
|% 5,94
|
|EKGYO
|2,03
|1.299.232.801
|% 2,53
|
|SISE
|6,38
|1.398.394.935
|% 7,23
|
|YKBNK
|2,14
|415.704.852
|% 4,90
|
|AKBNK
|5,00
|935.275.016
|% 5,04
|
|GARAN
|6,96
|1.147.257.061
|% 5,94
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2327
|7,2403
|% -1,33
|
|Euro
|8,5249
|8,5390
|% -0,89
|
|Sterlin
|9,4554
|9,5029
|% -1,13
|
|Frank
|7,8820
|7,9295
|% -1,24
|
|Riyal
|1,9250
|1,9347
|% -1,32
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-70,84
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-23,23
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-197,00
|
|Tam
|3.013
|3.090
|-188,37
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|-91,12
|
|Çeyrek
|730
|747
|-45,56
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|-1,84
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,57
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,60
|