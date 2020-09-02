***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.09.2020 10:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872866
BIST
11:151.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
11:157,3787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3787
En Düşük
7,3588
11:158,7554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0224
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7500
11:15465,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,10
|Açılış
|: 465,57
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler11:15
|PKENT
|1.131,30
|4.164.672
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.206.213
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|20.886.590
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|ULAS
|2,69
|2.787.819
|% -6,60
|
|FENER
|30,96
|330.836.501
|% 9,79
|
|SISE
|6,18
|326.112.298
|% -0,32
|
|GSRAY
|3,33
|317.250.799
|% 5,05
|
|TURSG
|6,28
|282.799.630
|% 5,55
|
|BJKAS
|3,27
|240.337.824
|% 5,48
|
|GSRAY
|3,33
|317.250.799
|% 5,05
|
|BJKAS
|3,27
|240.337.824
|% 5,48
|
|SISE
|6,18
|326.112.298
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,77
|86.344.624
|% 0,57
|
|TURSG
|6,28
|282.799.630
|% 5,55
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3742
|7,3787
|% 0,15
|
|Euro
|8,7503
|8,7554
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,8110
|9,8602
|% -0,17
|
|Frank
|8,0452
|8,0937
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9603
|1,9702
|% 0,14
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:30DOKTA
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 776 adet işlem
-
11:29ERSU
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 826, 841 adet işlem
-
11:27XU100
Endeks 1, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 3, 109.00 milyon TL de
-
11:25DOGUB
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 750, 287 adet işlem
-
11:24MRGYO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 484 adet işlem