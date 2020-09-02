***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.09.2020 11:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872869
BIST
11:201.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
11:207,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3810
En Düşük
7,3588
11:208,7550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7497
11:20465,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,95
|Açılış
|: 465,74
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler11:20
|PKENT
|1.131,30
|4.169.198
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.252.212
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|21.087.518
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|ULAS
|2,68
|2.929.795
|% -6,94
|
|RALYH
|5,62
|6.448.358
|% -6,64
|
|FENER
|30,82
|391.583.591
|% 9,29
|
|GSRAY
|3,36
|365.351.719
|% 5,99
|
|SISE
|6,19
|334.869.553
|% -0,16
|
|TURSG
|6,29
|292.818.977
|% 5,71
|
|BJKAS
|3,26
|266.820.892
|% 5,16
|
|GSRAY
|3,36
|365.351.719
|% 5,99
|
|BJKAS
|3,26
|266.820.892
|% 5,16
|
|SISE
|6,19
|334.869.553
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,77
|87.042.636
|% 0,57
|
|TURSG
|6,29
|292.818.977
|% 5,71
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3769
|7,3810
|% 0,18
|
|Euro
|8,7513
|8,7550
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,8124
|9,8617
|% -0,15
|
|Frank
|8,0475
|8,0960
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9605
|1,9703
|% 0,14
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-5,04
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,01
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,91
|45,91
|0,33
|