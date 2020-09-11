***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.09.2020 18:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874788
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
18:058,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
18:05468,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,56
|Açılış
|: 468,72
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|6,82
|2.715.349
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.170.075
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|42.556.134
|% 10,00
|
|BEYAZ
|4,84
|1.150.140
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.499.358
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.607.378
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.381.156
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.266.573
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.994.553
|% -9,80
|
|CRDFA
|5,42
|25.580.243
|% -7,98
|
|PETKM
|4,24
|1.688.255.798
|% -0,47
|
|THYAO
|10,92
|1.019.256.564
|% 1,49
|
|PGSUS
|47,90
|738.237.948
|% 4,13
|
|IHLGM
|1,55
|692.438.363
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,35
|644.771.444
|% 7,21
|
|IHLGM
|1,55
|692.438.363
|% 6,90
|
|PETKM
|4,24
|1.688.255.798
|% -0,47
|
|SKBNK
|1,48
|555.976.944
|% -1,99
|
|IHYAY
|1,30
|455.576.574
|% 4,00
|
|ZOREN
|2,71
|581.994.717
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4761
|7,4796
|% 0,41
|
|Euro
|8,8490
|8,8572
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5355
|9,5833
|% 0,24
|
|Frank
|8,1901
|8,2394
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9875
|1,9975
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|2,83
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında