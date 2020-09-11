***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.09.2020 18:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874791
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
18:058,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
18:05468,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,56
|Açılış
|: 468,72
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|4,84
|2.325.248
|% 10,00
|
|DNISI
|6,82
|2.722.033
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|42.594.863
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.523.028
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.523.028
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.657.585
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.578.940
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.416.703
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.173
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|2.963.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.712.486.025
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.045.022.891
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|770.835.279
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|697.352.395
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|663.245.926
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|697.352.395
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.712.486.025
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|562.205.825
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|459.761.561
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4761
|7,4796
|% 0,41
|
|Euro
|8,8490
|8,8572
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5354
|9,5832
|% 0,24
|
|Frank
|8,1923
|8,2416
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9877
|1,9977
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|2,83
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında