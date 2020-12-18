***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.12.2020 17:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893888
BIST
17:361.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,11
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:367,6571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:369,3757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0821
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3690
17:36463,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,33
|Açılış
|: 463,30
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:36
|AKCNS
|16,85
|104.718.843
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|61.682.224
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.112.429
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,64
|13.484.985
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|26.239.825
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|542.034.685
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.361.576
|% -9,98
|
|THYAO
|12,99
|2.167.846.201
|% -0,15
|
|PGSUS
|73,60
|1.401.510.323
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,21
|1.254.196.136
|% 3,27
|
|TCELL
|16,20
|1.134.067.176
|% 2,47
|
|TSKB
|1,82
|1.103.870.896
|% 8,33
|
|TSKB
|1,82
|1.103.870.896
|% 8,33
|
|EKGYO
|2,21
|1.254.196.136
|% 3,27
|
|ISGYO
|2,43
|707.694.527
|% 6,11
|
|ODAS
|3,96
|723.483.648
|% 0,76
|
|PETKM
|4,86
|818.698.227
|% 1,89
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6537
|7,6571
|% -0,59
|
|Euro
|9,3681
|9,3757
|% -0,87
|
|Sterlin
|10,3060
|10,3577
|% -1,03
|
|Frank
|8,6119
|8,6637
|% -0,67
|
|Riyal
|2,0329
|2,0431
|% -0,70
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-1,41
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,82
|51,82
|0,32
|
Seans Raporu
17:36
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KOZAL, PGSUS
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 15 artarak (% 0.49 ) 1, 265
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