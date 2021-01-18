***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.01.2021 20:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903130
BIST
10:341.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,48
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.569
10:347,4540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4408
10:349,0272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0058
10:34441,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,60
|Açılış
|: 441,32
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler10:34
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|12.701.408
|% 9,99
|
|SNKRN
|32,36
|393.530
|% 9,99
|
|KSTUR
|244,40
|708.027
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|INVEO
|77,35
|20.574.245
|% -9,69
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|KRVGD
|15,55
|77.630.402
|% -3,12
|
|SISE
|8,13
|913.209.805
|% 4,23
|
|KRDMD
|7,23
|571.523.061
|% -0,55
|
|THYAO
|13,50
|430.344.207
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,49
|289.611.369
|% -0,40
|
|EREGL
|15,79
|184.240.567
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,49
|289.611.369
|% -0,40
|
|SISE
|8,13
|913.209.805
|% 4,23
|
|KRDMD
|7,23
|571.523.061
|% -0,55
|
|YGYO
|2,17
|116.757.833
|% 9,60
|
|YYAPI
|2,78
|118.480.321
|% 8,59
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4472
|7,4540
|% -0,26
|
|Euro
|9,0155
|9,0272
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,1085
|10,1592
|% -0,23
|
|Frank
|8,3374
|8,3877
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9826
|1,9926
|% -0,26
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,56
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|0,41
|