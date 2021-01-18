***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.01.2021 21:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903139
BIST
10:421.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,54
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.569
10:427,4570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0161
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4408
10:429,0304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0056
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0058
10:42441,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,64
|Açılış
|: 441,28
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler10:42
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|13.033.668
|% 9,99
|
|SNKRN
|32,36
|393.530
|% 9,99
|
|KSTUR
|244,40
|708.027
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|FENER
|43,34
|103.477.340
|% -3,30
|
|EMNIS
|50,00
|160.250
|% -2,91
|
|SISE
|8,12
|1.011.236.525
|% 4,10
|
|THYAO
|13,58
|801.944.863
|% 2,65
|
|KRDMD
|7,25
|612.560.152
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,50
|298.906.075
|% 0,00
|
|EREGL
|15,81
|211.569.258
|% -0,88
|
|SISE
|8,12
|1.011.236.525
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,50
|298.906.075
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,25
|612.560.152
|% -0,28
|
|THYAO
|13,58
|801.944.863
|% 2,65
|
|YGYO
|2,17
|120.334.942
|% 9,60
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4528
|7,4570
|% -0,22
|
|Euro
|9,0253
|9,0304
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,1176
|10,1684
|% -0,14
|
|Frank
|8,3436
|8,3939
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9836
|1,9935
|% -0,21
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|1,28
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|0,42
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
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10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, DOHOL, KRDMD
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10:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 23 artarak (% 0.89 ) 1, 394
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10:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, KLNMA, KSTUR, SNKRN, ACSEL, AGYO, TMPOL, YGYO, MERIT, TGSAS
-
10:55
AGYO, KSTUR, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:55
TKURU, UMPAS, ATSYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında