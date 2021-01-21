***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.01.2021 14:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903657
BIST
16:221.569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.564
16:227,3657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0534
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:228,9703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0153
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:22442,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,70
|Açılış
|: 442,04
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:20
|VAKFN
|6,60
|175.166.806
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.438.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,06
|73.420.666
|% -8,33
|
|GARAN
|10,19
|2.011.033.067
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,54
|1.795.143.132
|% 3,25
|
|KARSN
|4,55
|1.072.434.522
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,00
|977.026.645
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,24
|801.930.646
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,54
|1.795.143.132
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,60
|577.432.430
|% 1,27
|
|TSKB
|1,97
|501.108.741
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,24
|801.930.646
|% 1,57
|
|KARSN
|4,55
|1.072.434.522
|% 9,90
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3650
|7,3681
|% -0,69
|
|Euro
|8,9679
|8,9757
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,0711
|10,1216
|% -0,23
|
|Frank
|8,2792
|8,3290
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9567
|1,9666
|% -0,68
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-2,07
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|0,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-8,02
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-3,88
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,87
|55,87
|-0,21
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:36YYAPI
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 569, 823 adet işlem
-
16:34PAGYO
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 724, 950 adet işlem
-
16:33FLAP
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 507, 025 adet işlem
-
16:32XU100
Endeks 1, 568 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 24, 978.00 milyon TL de
-
16:32JANTS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 508.40 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 886 adet işlem