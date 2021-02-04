***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.02.2021 19:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907578
BIST
11:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:057,0951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0407
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:058,5056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0449
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:05410,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,00
|Açılış
|: 410,64
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:05
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|TACTR
|38,38
|2.180.099
|% 9,97
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.112.367
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|KONTR
|70,10
|29.129.730
|% -8,01
|
|KOZAL
|123,30
|287.244.073
|% 1,48
|
|SISE
|7,79
|256.149.747
|% 1,04
|
|GARAN
|9,94
|240.507.042
|% 0,20
|
|SASA
|28,40
|228.329.467
|% 5,58
|
|ISKPL
|28,82
|220.593.829
|% 1,19
|
|TSKB
|1,86
|146.912.869
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|140.631.797
|% 0,81
|
|CEMAS
|2,31
|95.837.396
|% 1,76
|
|ISFIN
|4,25
|158.136.050
|% 0,71
|
|DOHOL
|4,10
|151.248.030
|% -0,24
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0914
|7,0951
|% -0,57
|
|Euro
|8,4988
|8,5056
|% -0,53
|
|Sterlin
|9,6781
|9,7267
|% -0,52
|
|Frank
|7,8181
|7,8652
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8854
|1,8949
|% -0,59
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|6,14
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,59
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,17
|59,17
|0,16
|