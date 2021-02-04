***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.02.2021 19:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907588
BIST
11:061.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:067,0942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0416
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:068,5029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0476
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:06410,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,78
|Açılış
|: 410,64
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:04
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|TACTR
|38,38
|2.180.099
|% 9,97
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.040.287
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|KONTR
|70,15
|28.120.624
|% -7,94
|
|KOZAL
|123,20
|284.659.954
|% 1,40
|
|SISE
|7,79
|255.857.586
|% 1,04
|
|GARAN
|9,95
|240.086.749
|% 0,30
|
|SASA
|28,38
|225.921.281
|% 5,50
|
|ISKPL
|29,10
|213.077.235
|% 2,18
|
|TSKB
|1,87
|131.055.105
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,50
|140.199.272
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,09
|150.931.658
|% -0,49
|
|ISFIN
|4,25
|153.764.932
|% 0,71
|
|CEMAS
|2,34
|77.866.103
|% 3,08
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0912
|7,0943
|% -0,58
|
|Euro
|8,4959
|8,5032
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,6888
|9,7373
|% -0,41
|
|Frank
|7,8268
|7,8740
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8878
|1,8973
|% -0,47
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,11
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,15
|59,15
|0,14
|