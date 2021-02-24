***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.02.2021 14:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912135
BIST
14:251.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
14:257,1738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0686
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
14:258,7298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0932
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
14:25417,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,98
|Açılış
|: 417,51
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,61
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler14:25
|PKENT
|1.760,00
|4.588.494
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.380.222
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|75.206.129
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,11
|71.823.085
|% -9,69
|
|MEGAP
|8,11
|71.823.085
|% -9,69
|
|THYAO
|13,04
|1.522.373.256
|% 0,15
|
|KOZAL
|137,70
|1.346.074.791
|% 3,22
|
|SASA
|39,06
|1.342.715.189
|% 7,54
|
|PGSUS
|86,35
|1.040.794.347
|% 2,61
|
|ASELS
|17,62
|916.658.919
|% 3,16
|
|IHLAS
|0,90
|200.718.941
|% -9,09
|
|TSKB
|1,81
|361.709.709
|% 0,56
|
|ODAS
|4,08
|777.987.426
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,33
|435.363.121
|% -0,43
|
|PETKM
|5,28
|887.899.918
|% -2,76
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1693
|7,1738
|% 0,97
|
|Euro
|8,7247
|8,7298
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,1179
|10,1686
|% 1,19
|
|Frank
|7,8714
|7,9189
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9080
|1,9176
|% 1,00
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|4,56
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,82
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|41,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|41,11
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|19,88
|
|Çeyrek
|669
|684
|9,94
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,52
|
Seans Raporu
14:25
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14:37GEDIK
Yüzde 8.31 oranında artışla 26.34 lira fiyatla işlem gören hissede 823, 172 adet işlem
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14:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TKFEN, ISCTR
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14:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 46 artarak (% 0.34 ) 1, 325
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14:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, NIBAS, POLTK, AYEN, METUR, MERIT, KSTUR, BALAT, YYAPI, IDEAS
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14:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHLAS, MZHLD, DIRIT, KARSN