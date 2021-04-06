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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

06.04.2021 19:34



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924002


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TKURU 228,90 2.667.006 % 10,00  
KRONT 66,00 76.680.298 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.017 3.063 34,00  
Tam 3.000 3.076 29,81  
Yarım 1.450 1.488 14,43  
Çeyrek 727 744 7,21  
Gümüş.Ons 25,15 25,19 0,29  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,10  
B. Petrol 62,66 62,66 0,51  
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