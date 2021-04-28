***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.04.2021 10:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931590
BIST
10:421.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:428,1977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,2452
En Düşük
8,1882
10:429,9043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0288
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
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9,9649
En Düşük
9,8946
10:42466,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,16
|Açılış
|: 466,92
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,00
BIST En Aktif Hisseler10:42
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.478.292
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.284.261
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.184.229
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.165.344
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|786.418
|% -9,78
|
|ALMAD
|2,23
|49.256
|% -7,08
|
|GARAN
|7,18
|219.141.991
|% 0,84
|
|PETKM
|6,49
|213.977.257
|% -0,46
|
|EREGL
|19,48
|162.451.999
|% 0,15
|
|THYAO
|11,99
|138.244.954
|% 0,50
|
|KRDMD
|7,18
|127.281.016
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,09
|68.705.558
|% 0,48
|
|PETKM
|6,49
|213.977.257
|% -0,46
|
|GARAN
|7,18
|219.141.991
|% 0,84
|
|TSKB
|1,20
|27.849.773
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,18
|127.281.016
|% 0,98
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1933
|8,1977
|% -0,09
|
|Euro
|9,8956
|9,9043
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,3611
|11,4181
|% -0,22
|
|Frank
|8,9202
|8,9739
|% -0,34
|
|Riyal
|2,1837
|2,1947
|% 0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-7,03
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,98
|65,98
|0,11
|